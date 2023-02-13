إعلام إسرائيلي: الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان عاد بأمان

ذكرت قناة "آي.24 نيوز" الإخبارية الإسرائيلية، أن الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان في وقت سابق من الشهر الجاري، عاد اليوم الاثنين "إلى منزله بأمان".



وأضافت القناه أنه لم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي اجتاز في ساعات الظهر من يوم الأحد في 5 فبراير السياج الحدودي إلى المناطق اللبنانية.



وذكرت تقارير لبنانية أن المخابرات اللبنانية كانت اعتقلته بعد اجتيازه الحدود في منطقة وادي مرج عيون، شمالي المطلة.



وأوضح الموقع أن المشتبه (ع.د) نقل إلى تحقيقات يرافقها القضاء اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق عن القضية وقال إن تفاصيل الحادث قيد الفحص، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.