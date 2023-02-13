الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يبدأون صباح غد بتنفيذ خطوات العصيان

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الإثنين، بأن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيبدأون صباح غد الثلاثاء بتنفيذ خطوات العصيان ضمن مسار الخطة التي أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأضافت الهيئة ونادي الأسير، في بيان لهما، إن الخطوة ستبدأ من سجن "نفحة"، بحيث تتسع دائرة الخطوات بتنفيذها في بقية السجون، وفقا للخطة التي أُقرت.

وأوضح البيان أن الخطوات تتمثل بارتداء لباس "الشاباص"، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة لواقع الحياة الاعتقالية، وعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني" بحيث يخرج الأسرى للفحص مقيدي الأيدي.

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة قررت في وقت سابق من مساء اليوم الشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان، وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن "مطلبنا الوحيد هو حريتنا، وعلى الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلا ونهارا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".