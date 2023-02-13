رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تمارس الضم الفعلي لأراض فلسطينية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" البؤر الاستيطانية "يقع ضمن إجراءات الضم" لأراض فلسطينية.



وأكد اشتية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وغير قانونية"، معتبرا أنه "حان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أمريكا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه".



وشدد على أن "هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدي، وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون".



واعتبر اشتية شرعنة البؤر الاستيطانية "تحديا لكل المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرم الاستيطان".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية صادق مساء أمس على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية ومخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.