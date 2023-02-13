الاحتلال الإسرائيلي يصدر بيانا حول عملية الطعن في القدس

أصدر المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي بيانا يوم الاثنين، كشف فيه بعض تفاصيل عملية الطعن الأخيرة في البلدة القديمة بالقدس.



وقال المتحدث في البيان: "قبل وقت قصير، تلقت الشرطة بلاغا عن حادثة طعن في البلدة القديمة في القدس"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ووفق البلاغ، أصيب أحد المارة بجروح طفيفة، مؤكدا أن المشتبه به لاذ بالفرار من مكان الحادث.



وتم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث شرعت بأنشطة مسح وتفتيش وألقت القبض على مشتبه به.



وأفاد بأن ملابسات القضية قيد التحقيق، مضيفا أن الشرطة ستنشر المزيد من تفاصيل إضافية في وقت لاحق.



وأصيب مستوطن إسرائيلي بجراح متوسطة، مساء الإثنين، بعملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب وكال الصحافة الفلسطينية "صفا".



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مستوطنا تعرض للطعن في ظهره قرب باب السلسلة ووصفت حاله بالمتوسطة.



وزعمت مصادر إسرائيلية اعتقال المشتبه به بتنفيذ العملية بعد ملاحقته في المكان.



وأفاد وكالة "صفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وأغلقت أبوابه.