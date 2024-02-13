الجزيرة تعلن إصابة مراسلها إسماعيل أبو عمر بجروح خطيرة في استهداف إسرائيلي شمال رفح الفلسطينية

أفادت فضائية «الجزيرة»، بأن قصفًا إسرائيليًا يستهدف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال مدينة ‎رفح الفلسطينية، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.



ونوهت بأن مراسلها إسماعيل أبو عمر، أصيب في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية شمال رفح، قائلة إن «أبو عمر والزميل المصور أحمد مطر أصيبا بجروح خطيرة في الاستهداف الإسرائيلي».



وشن جيش الاحتلال أمس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 100 مواطن وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.



وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.



واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة ‏حتى غربها.