كمين للمقاومة الفلسطينية في الضفة يوقع إصابات إسرائيلية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية ومخيمها لليوم الـ18 على التوالي ويومه الخامس على مخيم نور شمس.

وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة ومداهمة المنازل والنزوح القسري للفلسطينيين، كما شنت حملة اعتقالات واسعة.

بدورها، اعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم بأنهم "أوقعوا إصابات بقوة إسرائيلية تحصنت بمنزل بمخيم طولكرم"، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وقالت في بيان لها: "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية مخيم طولكرم، أكدو لنا تمكنهم برفقة فصائل المقاومة صباح أمس من استهداف منزل يتحصن به جنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص المباشر، وحققوا إصابات مؤكدة".

وأعلن جيش الاحتلال شن "حملة عسكرية" على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.