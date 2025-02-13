انطلاق حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات موسم الرياض

انطلقت منذ قليل حفلة الموسيقار عمر خيرت، تكريما لمشواره الفني على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ويقدم عمر خيرت مؤلفاته بمشاركة أوركسترا ضخم، بقيادة المايسترو العالمي Matthew Freeman، والمايسترو وليد فايد.

وتشهد الحفلة تقديم أشهر مؤلفات الموسيقار عمر خيرت، منها؛ افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء التاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.