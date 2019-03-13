لافتة مرورية باللغة العربية تثير الجدل في روستوك الألمانية

أثارت لافتة إرشاد مرورية باللغة العربية تحمل اسم "مدينة روستوك" جدلاً واسعاً في المدينة الأكبر بولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا.

وبحسب صحيفة "أوستسي تسايتونج" الصادرة في روستوك، فإن المارة فوجئوا صباح اليوم بتعليق لافتة صفراء مكتوبة بالعربية "روستوك" أسفل اللافتة الإرشادية المعتادة باللغة الألمانية على مدخل المدينة "المدينة الهانزية والجامعية روستوك - Hanse und Universitaetsstadt Rostock".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللافتة العربية أسفل اللافتة الألمانية على نطاق واسع، حيث بدا الأمر وكأن المدينة أصبح لها هوية عربية بجانب هويتها الألمانية، وهو ما أثار تساؤلات عن الجهة المسئولة عن وضع اللافتة.

وفور إخطار الشرطة أرسلت فريقاً لإزالة اللافتة لفحصها فنياً للوقوف على معرفة الأسباب.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفون هانسكه للصحفيين: "لم نواجه حالة كهذه من قبل" مشيرة إلى بدء التحقيق بشأنها.

وفي فبراير الماضي شهدت مدينة شترالزوند الصغيرة بنفس الولاية حادثاً مشابهاً، وافترضت الشرطة أنه من تنفيذ مجموعة "Identitäre Bewegung - الحركة الهوياتية" التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا "AfD" اليميني المتطرف، لإثارة قضية تلاشي الهوية الألمانية تحت تأثير الاستقبال المستمر للاجئين.

ويتمتع هذا الحزب بشعبية متزايدة في ولاية مكلنبورج- فوربومرن مقابل انخفاض في شعبية المستشارة أنجيلا ميركل، رغم أن الولاية لا تستقبل الكثير من اللاجئين مقارنة بالولايات الأخرى، حيث لا يزيد عدد اللاجئين السوريين على 13 ألف شخص ويمثلون أكثر من 20% من إجمالي المقبولين للجوء.

ويبلغ تعداد هذه الولاية أكثر من 1.6 مليون نسمة، وحصل هذا الحزب 20.8% من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة في سبتمبر 2016 حيث حل في المركز الثاني بعد الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الحكومة.