تايوان تسعى للحصول على تفاصيل حول احتمالية انشقاق جندي إلى الصين

تسعى تايوان للحصول على معلومات من الصين بشأن جندي اختفى من موقع على جزيرة إردان وظهر في البر الرئيسي، في حالة تقول تايبيه إنها قد تكون انشقاقا محتملا.

وقال تشيو تاي سان، رئيس مجلس شئون البر الرئيسي في تايوان، إن الجندي الذي اختفى الأسبوع الماضي من جزيرة إردان، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود الصينية، ثبت أنه موجود في الصين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تشيو، للنواب الذين سألوا عن ملابسات هذا الأمر اليوم الاثنين، إن منظمة شبه رسمية في تايوان اتصلت بالسلطات الصينية بشأن الحادث.

وأضاف تشيو أن تايبيه تأمل في أن تعلن بكين عن التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

وقال تشيو إن وزارة الدفاع التايوانية سوف تبحث ما إذا كانت الحالة تعتبر انشقاقا أم لا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية، نقلا عن النائب المعارض تشين يو جين، أن أسباب ذهاب الجندي إلى الصين الأسبوع الماضي غير واضحة.