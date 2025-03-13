الأمم المتحدة: إغلاق المعابر يؤثر على استجابتنا لمساعدة المحتاجين في غزة

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من أن إغلاق المعابر أمام دخول البضائع إلى غزة يؤثر سلبا على قدرتها مع شركائها على توفير الدعم الأساسي للمحتاجين.

وقال المكتب الأممي لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، إنه كلما طال أمد هذا التوقف في إدخال المساعدات إلى غزة، ازدادت العواقب الوخيمة على الأرض، وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية سيتفان دوجاريك، إن شركاء الأمم المتحدة يضطرون إلى خفض الحصص الغذائية لإعطاء الأولوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وحذر كذلك من أن وضع الأمن الغذائي قد يتدهور بشكل حاد ما لم يستأنف تدفق المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مخاطر الصحة العامة لا تزال مرتفعة للغاية، بما في ذلك الأمراض المُعدية، بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي.