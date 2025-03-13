رفض الإعلامي أحمد موسى، قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة الدوري المصري، قائلا: «لا يمكن أبدًا أن ينسحب الأهلي من الدوري.. 80 مليون مشجع مينفعش جمهور الأهلي ميلاقيش فريقه المحبب بيلعب.. مفيش حاجة اسمها أخذ قرار انسحاب من الدوري تحت أي ظرف».

وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن النادي الأهلي يمتلك تاريخا حافلًا بالبطولات، متسائلا: «مين بينافسنا النهاردة على البطولات؟ مش بتكلم على إفريقيا بتكلم على مستوى العالم ريال مدريد، عندنا بطولات لا تعد».

وأضاف أن مصلحة مصر يجب أن تكون الأهم، معربًا عن تقديره للكابتن محمود الخطيب، مؤكدا أن «الأهلي مؤسسة ليست ملكا لأحد فالأهلي ملك الشعب المصري وجمهوره.. ومجالس الإدارات بتروح وتيجي، وعلينا الحفاظ على مؤسسة وكيان الأهلي».

ودعا إلى إغلاق ملف مباراة القمة والبدء في صفحة جديدة والاستعداد للمباريات المقبلة في إفريقيا والدوري وكأس العالم، مشددا أن «المرحلة تستوجب الاصطفاف الوطني».

وكشف «موسى»، نقلا عن مصادره الخاصة، عن اتفاق بين المهندس هاني أبو ريدة والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، على أن تكون مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز؛ بأطقم تحكيم أجنبية، مشيرا إلى إعلان النائب أحمد دياب عن تحمل رابطة الأندية تكاليف استقدام الحكام الأجانب خلال الاجتماع الذى جرى قبل حوالي 5 أو 6 أيام من موعد مباراة القمة.

وأشار إلى إعلان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للكابتن محمود الخطيب خلال مكالمة جرت بينها عن إحضار طاقم حكام يوناني، قبل أن يُقال بعدها إنه طاقم تحكيم إيطالي ثم يحدث التأخير، معقبا: «ربما كان هناك رغبة أن يحكم المباراة طاقم تحكيم مصري وليس أجنبيا كما تم الاتفاق عليه، إلى أن فوجئنا بما حدث يوم المباراة والذي كان مهزلة على كل المستويات».