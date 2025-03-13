نجاح طبي بمستشفيات قنا الجامعية في استئصال غشاء نادر تحت الصمام الأورطي

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي في إجراء جراحة نادرة لاستئصال غشاء تحت الصمام الأورطي، في واحدة من الحالات الفريدة التي تُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد عبد الباري، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن هذه الحالة تُعد من الحالات النادرة التي لم تُكتشف منذ فترة طويلة، وتم التعرف عليها وتشخيصها داخل مستشفيات قنا الجامعية.

وأضاف أن المريضة، البالغة من العمر 40 عامًا، كانت تعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وتم استقبالها في العيادة الخارجية، حيث خضعت للفحوصات والأشعة اللازمة التي كشفت عن وجود غشاء تحت الصمام الأورطي، وبناءً عليه، تقرر إجراء جراحة قلب مفتوح لاستئصال الغشاء، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وتابع الدكتور عبد الباري أن العملية تمت بنجاح، وتمت متابعة حالة المريضة في العناية المركزة، مع إجراء الفحوصات اللازمة التي أكدت استئصال الغشاء بالكامل، وأشار إلى أن المريضة خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها بشكل ملحوظ.

وأشاد الدكتور كرم مسلم عيسى، أستاذ جراحة القلب والصدر، بالجهود المبذولة في إطار مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، والتي أسهمت في إجراء العديد من الجراحات النوعية، من بينها هذه الحالة الفريدة.

وضم الفريق الجراحي كلاً من: الدكتور كرم مسلم عيسى أستاذ جراحة القلب والصدر والدكتور محمد عبد الباري أستاذ جراحة القلب والصدر والطبيبة شيماء أحمد مسلم أخصائي جراحة القلب والصدر والطبيبة ساندي عادل معيد بقسم جراحة القلب والصدر والطبيب أبانوب بهاء طبيب مقيم بالقسم

وأشار الدكتور عبد الرحمن خيري، مدير مستشفى الحرم الجامعي، إلى أن المريضة أصبحت في حالة جيدة ومستقرة، وتماثلت للشفاء بشكل كامل.