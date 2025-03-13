 تعليق مثير من مدرب المصري بعد التعادل مع بيراميدز - بوابة الشروق
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تعليق مثير من مدرب المصري بعد التعادل مع بيراميدز

محمد جلال
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 2:06 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 2:07 ص

يرى أنيس بوجلبان، مدرب المصري البورسعيدي، أن فريقه كان الأقرب للفوز في مباراة بيراميدز بالدوري المصري.

وقال بوجلبان في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "في نهاية المباراة كنا قريبين من تحقيق الفوز أمام بيراميدز، أهدرنا 3 فرص كبيرة أمام المرمى، نعلم قوة بيراميدز هو الفريق المتصدر جدول الترتيب".

وأضاف: "بيراميدز يملك نقاط هجومية قوية، لعبنا بتوازن حتى تغييراتنا منحتنا القوة والإضافة".

وأكمل مدرب المصري: "بيراميدز أيضا أهدر فرص في هذه المباراة وبالتالي أعتقد أن التعادل هي النتيجة العادلة، كنا نريد الفوز لكن تحقيق نقطة هو أمر جيد ومطمئن على مستقبل الفريق".


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