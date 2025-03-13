تعليق مثير من مدرب المصري بعد التعادل مع بيراميدز

يرى أنيس بوجلبان، مدرب المصري البورسعيدي، أن فريقه كان الأقرب للفوز في مباراة بيراميدز بالدوري المصري.
وقال بوجلبان في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "في نهاية المباراة كنا قريبين من تحقيق الفوز أمام بيراميدز، أهدرنا 3 فرص كبيرة أمام المرمى، نعلم قوة بيراميدز هو الفريق المتصدر جدول الترتيب".
وأضاف: "بيراميدز يملك نقاط هجومية قوية، لعبنا بتوازن حتى تغييراتنا منحتنا القوة والإضافة".
وأكمل مدرب المصري: "بيراميدز أيضا أهدر فرص في هذه المباراة وبالتالي أعتقد أن التعادل هي النتيجة العادلة، كنا نريد الفوز لكن تحقيق نقطة هو أمر جيد ومطمئن على مستقبل الفريق".