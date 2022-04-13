 تركوه ينزف حتى الموت.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم - بوابة الشروق
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تركوه ينزف حتى الموت.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 10:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 10:20 م

استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت باستشهاد فتى (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على قرية حوسان.

وأفادت مصادر محلية بأن الفتى أصيب برصاص قوات الاحتلال بصورة حرجة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة المطينة عند الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تركت الفتى ينزف، ولم تسمح للطواقم الطبية بالاقتراب لتقديم الإسعافات الأولية له حتى ارتقى شهيدًا، مشيرةً إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الفتى ونقله في إحدى مركباته العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل قرية حوسان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وما تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.

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