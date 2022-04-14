استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية



استشهد فلسطينيان، مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اندلاع مواجهات في مدينتي رام الله، وبيت لحم، ما يرفع حصيلة عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال اليوم إلى ثلاثة شهداء.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب عمر محمد عليان 20 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.



وسبق أن أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى قصي حمامرة البالغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.



وأصيب العشرات من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت كلاًّ من بلدتي سلواد، وحوسان بالضفة الغربية.



وشهدت بلدة حوسان غرب بيت لحم مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية، أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، أن قوات من الجيش الإسرائيلي أغلقت كافة مداخل قرية حوسان؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.



وأطلق الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت بالبلدة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.