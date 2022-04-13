نائب محافظ مطروح تحذر من شركات تسويق عقاري وهمية تبيع أراضي الدولة

حذرت دينا عثمان نائب محافظ مطروح، المواطنين من بعض شركات التسويق العقاري الوهمية التي تبيع أراضي مملوكة للدولة في مناطق مطلة على البحر وبجوار هضبة عجيبة، وذلك بالمخالفة للقانون، ومن خلال عمليات نصب.

وأكدت نائب محافظ مطروح، من خلال صفحتها الرسمية، على عدم شراء أراضي فضاء إلا بعد الرجوع لإدارة أملاك المحافظة، وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى، التي تفيد بتعرض أعداد كبيرة من المواطنين لعمليات نصب، قامت بها هذه الشركات.

وكان مجلس مدينة مرسى مطروح، نفذ عددًا كبيرًا من إزالة العقارات والأسوار، بمنطقتي الأبيض وعجيبة، والتي تم بناءها على أراضي الدولة، بعد أن قامت هذه الشركات، ببيعها لضحاياها من خلال وهمية ومستندات مزورة.



