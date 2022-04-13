 الإسرائيليون يهرعون للحصول على تراخيص لحمل أسلحة بعد سلسلة من الهجمات القاتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسرائيليون يهرعون للحصول على تراخيص لحمل أسلحة بعد سلسلة من الهجمات القاتلة

د ب ا
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 4:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 4:19 ص

 دفعت سلسلة من هجمات إطلاق النار القاتلة ، الإسرائيليين إلى الاسراع للحصول على تراخيص لحمل أسلحة، بعد نحو عام من اندلاع أعمال عنف أثرت على التعايش بين اليهود والعرب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد مقتل خمسة أشخاص بالرصاص بالقرب من تل أبيب يوم 30 آذار/مارس "بالنسبة لأولئك الذين لديهم رخصة لحمل أسلحة منكم، هذا هو الوقت لحمل الأسلحة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزارة الأمن العام الإسرائيلية قولها إنها تلقت أكثر من 14 ألف طلب للحصول على ترخيص لحمل سلاح منذ وقوع الهجوم في بئر السبع يوم 22 آذار/مارس مقارنة بـ9 آلاف طلب سنويا في المتوسط .

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