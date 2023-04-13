 مقتل وإصابة 17 شخصا جراء حادث دهس في الهند - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 17 شخصا جراء حادث دهس في الهند

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:42 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:42 م

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب عشرة آخرون إثر اصطدام شاحنة بهم في مقاطعة "هوشياربور" بولاية البنجاب.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن الشرطة قولها إن المنطقة التي وقع بها الحادث هي منطقة شبه جبلية، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة على الشاحنة أثناء اجتيازه أحد المنحدرات؛ ما أدى إلى اصطدامه بـ17 شخصا.

وأضافت الشرطة أنه يشتبه في تعطل مكابح الشاحنة؛ ما أدى إلى وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.


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