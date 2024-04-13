مسئولون إسرائيليون: من المتوقع أن تكون أهداف الهجوم الإيراني غير مدنية

كشف مسئولون إسرائيليون أن الأهداف المتوقع أن تضربها إيران، ستكون أهدافا غير مدنية، وفق ما ذكرت هئية البث الإسرائيلية "كان".

ونقلت "كان" عن مسئولين إسرائيليين قولهم: "بحسب المعلومات الواردة والتقييمات الاستخباراتية، من المتوقع أن تكون أهداف الهجوم الإيراني أهدافا غير مدنية"، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم".

גורמים ישראלים: על פי מידע שהתקבל והערכות מודיעיניות, יעדי התקיפה האיראנית צפויים להיות יעדים לא אזרחיים@AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) April 13, 2024

ويأتي ذلك وسط استنفار كبير في الأوساط الإسرائيلية، حيث بدأت السلطات بإخلاء المجمعات التجارية في كل المدن الإسرائيلية وأمرت بفتح الملاجئ وإغلاق جميع الشواطئ تحسبا لهجوم إيراني مرتقب على إسرائيل الليلة.

كما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.