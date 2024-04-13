البرهان: لن نتفاوض مع «الدعم السريع» طالما الحرب مستمرة

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إنه لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع طالما أن الحرب مستمرة.

جاء ذلك خلال مخاطبة البرهان الذي يقود الجيش، ضباط وجنود الجيش بمنطقة َوادي سيدنا العسكرية بأم درمان غربي الخرطوم، التي زارها الجمعة، بحسب بيان من مجلس السيادة.

وقال البرهان: «طالما الحرب مستمرة (مع قوات الدعم السريع) لن نتفاوض، وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والضعين (بإقليم دارفور/ غرب) والخرطوم والجزيرة (وسط) فلن نتفاوض»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: «إذا رغب المتمردون في التفاوض، عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن، وتجميعها في مناطق محددة.. نحن ملتزمون بمنبر جدة، ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه، وفق ما تم التوقيع عليه في جدة».

وأكد البرهان، على أن الجميع مصمم على القضاء على تمرد (الدعم السريع)، متابعا: «جيش مسنود بالشعب لن ينهزم أبدًا».

ومنذ منتصف أبريل من العام الماضي، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع، حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.