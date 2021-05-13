للأمهات: تعرفى علي عدد قطع الملابس المناسبة للطفل خلال أشهر الصيف

تتساءل الكثير من الأمهات حول عدد قطع الملابس التي يجب أن يرتديها الأطفال خلال فصل الصيف؛ لأن الأطفال الرضع والصغار يشعرون بالحرارة مثل الأشخاص البالغين.

موقع "ماذر فروم هوم" نشر مجموعة من النصائح العامة حول الحفاظ على برودة الطفل في الصيف.

*كيف تحافظ على برودة الطفل في الصيف بالمنزل؟

تتراوح درجات الحرارة المثلى للنوم بين 65 إلى 72 درجة فهرنهايت، بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لذلك يجب أن يرتدي الأطفال ملابس مناسبة للبيئة، بحيث لا تزيد عن طبقة واحدة أكثر مما يرتديه البالغون ليكونوا مرتاحين في تلك البيئة.

ويجب أيضا على الآباء ومقدمي الرعاية تقييم الطفل بحثًا عن علامات ارتفاع درجة الحرارة، مثل التعرق أو شعور صدر الرضيع بالحرارة عند اللمس.

وتعتبر المراوح أيضًا طريقة رائعة للحفاظ على برودة الطفل، حيث يمكن وضعها بالقرب من سرير الطفل، وتدويرها لزيادة دوران الهواء، حيث تحافظ المواد القابلة للتنفس والمراوح والمكيف على برودة الطفل، وتساعد أيضا في تعزيز عادات النوم الصحية.

*كيف تحافظ على برودة الطفل في الطقس الحار ليلاً؟

من المهم إبقاء الأطفال في درجات حرارة مناسبة، ليست شديدة الحرارة وليست شديدة البرودة، ولكن كثيرا ما يكون ذلك صعبا في الليل، حيث يحتاج المواليد الجدد إلى القماط حتى يناموا جيدًا، لذلك يمكن أن يرتدي الطفل حفاضًا فقط مع تغطيته بملاءة رقيقة ولفه بها بإحكام، وفي حالة عدم وجود التكييف يمكن دائمًا تبليل قطعة القماش برفق حتى يكون رطبًا.

*كيف تحافظ على برودة الطفل في الطقس الحار بالخارج؟

-تجنب حمل الطفل في حمالات الكتف، وذلك لأن الحمالات مصنوعة من مواد شديدة التحمل يمكن أن تجعل الطفل ساخنًا في حين أنها متينة.

-الحصول على مظلة لعربة الطفل، وتجنب تغطية الجزء العلوي ببطانية أثناء الطقس شديد الحرارة، وذلك لأن الظل القابل للتنفس سيبقى الطفل بارداً.