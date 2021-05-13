نتنياهو يأمر الشرطة بتبني سلطات الطوارئ وسط أعمال العنف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الشرطة "بتبني سلطات الطوارئ" وذلك أثناء توجهه إلى اجتماع طارئ وسط تصاعد العنف في البلاد.

وكتب نتنياهو على تويتر: "سأذهب الآن إلى اجتماع طارئ من أجل منح الشرطة سلطات إضافية ، وإعطاء المزيد من الدعم للشرطة ، ومنحها قوات إضافية".

وأضاف: "كما أنوي استقدام قوات عسكرية وفقا للقانون الحالي وسنصدر قانونا إضافيا إذا لزم الأمر".

كما وصف نتنياهو أعمال العنف الأخيرة في المدن الإسرائيلية بأنها "غير مقبولة" ، مشيرا إليها على أنها فوضى. وقال "لا شيء يبرر قتل العرب لليهود ولا شيء يبرر قتل العرب من قبل اليهود".