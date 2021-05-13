 نتنياهو يأمر الشرطة بتبني سلطات الطوارئ وسط أعمال العنف - بوابة الشروق
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نتنياهو يأمر الشرطة بتبني سلطات الطوارئ وسط أعمال العنف

د ب أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 9:20 ص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الشرطة "بتبني سلطات الطوارئ" وذلك أثناء توجهه إلى اجتماع طارئ وسط تصاعد العنف في البلاد.

وكتب نتنياهو على تويتر: "سأذهب الآن إلى اجتماع طارئ من أجل منح الشرطة سلطات إضافية ، وإعطاء المزيد من الدعم للشرطة ، ومنحها قوات إضافية".

وأضاف: "كما أنوي استقدام قوات عسكرية وفقا للقانون الحالي وسنصدر قانونا إضافيا إذا لزم الأمر".

كما وصف نتنياهو أعمال العنف الأخيرة في المدن الإسرائيلية بأنها "غير مقبولة" ، مشيرا إليها على أنها فوضى. وقال "لا شيء يبرر قتل العرب لليهود ولا شيء يبرر قتل العرب من قبل اليهود".


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