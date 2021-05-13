سامح حسين يعلن عن عودة مسرحية «المتفائل» ثاني أيام عيد الفطر

أعلن الفنان سامح حسين عن عودة العرض المسرحي" المتفائل" للحمهور مرة أخري، وكتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنه وانتم بخير وعيد سعيد يا رب، "المتفائل" يعود لجمهوره الحبيب ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك علي المسرح_القومي".



وتابع: "العرض يبدأ في تمام الساعة السادسه"، وطالب الجمهور: "متنسوش الكمامات وباقي اجراءاتكم الاحترازية، ‏وحجز التذاكر من المسرح فقط ولايوجد حجز أونلاين ، وشباك التذاكر متاح من الرابعة عصرا".

يذكر أن العرض من إعداد وإخراج إسلام إمام عن رواية «كانديد» للكاتب الفرنسي فولتير، ‎تأليف موسيقي وألحان هشام جبر٬ أشعار طارق علي٬ استعراضات ضياء شفيق٬ ديكور حازم شبل٬ ‎أزياء نعيمة عجمي٬ فوتوغرافيا السيد عبدالقادر٬ إضاءة أبوبكر الشريف٬ مخرج منفذ صفوت حجازي، والمسرحية من بطولة سامح حسين٬ سهر الصايغ٬ يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، طارق راغب.