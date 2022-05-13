الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يحيون ذكرى هبة الكرامة

أحيا الفلسطينيون، داخل الخط الأخضر، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الأولى لـ "هبة الكرامة"، بمسيرة حاشدة في مدينة "اللد"، وذلك بدعوة من لجنة المُتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في أراضي الـ48.

وجابت مسيرة شوارع وأحياء المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور شهداء "هبة الكرامة"، إلى جانب صور الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحام قواته مخيم جنين يوم الأربعاء الماضي.

وحاولت شرطة الاحتلال عرقلة المسيرة، التي اختتمت بمهرجان خطابي في باحة مجاورة لبيت الشهيد موسى مالك حسونة الذي ارتقى في 11 مايو 2021.

واستُشهد موسى حسونة من مدينة اللد، في الهبة الشعبية، يوم 10 مايو 2021، إثر تعرضه لعيارات نارية أطلقها مستوطنون مسلحون من مسافة قريبة نحو مجموعة من الشبان العرب، دون أن تشكل أي خطر على حياتهم، ومن بينها كان الشهيد حسونة الذي أصيب برصاصة في القلب واستشهد على الفور، فيما أصيب آخرون بعيارين ناريين.

وقالت لجنة المتابعة العليا في أراضي الـ48 إن ذكرى هبة الكرامة متصلة بذكرى النكبة، وهبة الكرامة هي الرد للشعب الفلسطيني على عقلية النكبة بأننا باقون هنا رغم القتل ورغم الاضطهاد ورغم الملاحقات.