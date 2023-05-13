القبض على شخصين بتهمة سرقة دراجات هوائية ومساكن بالمرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على لصين لسرقتهما دراجات هوائية وعقارات بالمرج.

البداية عندما ضُبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة هوائية "مجهولة المصدر"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية، وبحوزته مقص حديدي.

وبمواجهته اعترف بارتكابه "4 وقائع سرقة"، كما تم بإرشاده ضبط عميله "سيئ النية" مالك محل دراجات هوائية "له معلومات جنائية"، وبحوزته 6 دراجات هوائية.

كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل العقارات، وبمواجهته اعترف بارتكابه "4 وقائع" سرقة أُخرى، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.