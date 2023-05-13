 الأهلي يهزم الاتحاد ويقترب خطوة من التتويج بدوري سوبر السلة - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم الاتحاد ويقترب خطوة من التتويج بدوري سوبر السلة

علي البحيري
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 8:55 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 8:59 م

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 67-58 في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة وحقق الأهلي الفوز لتصبح النتيجة 2-1 في سلسلة النهائي ويقترب الأهلي من التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي حيث يفصله فوز وحيد عن اللقب .

ويقام النهائي بنظام best of 5 حيث يتوج باللقب الفريق الفائز بثلاث مباريات .

وحقق فريق رجال سلة الاهلي الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62.


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