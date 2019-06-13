محلل سعودي: استهداف الحوثيين لمطار أبها بالسعودية خرق للمواثيق الدولية

قال اللواء محمد القبيبان، المحلل العسكري والإستراتيجي، إن هذا النوع من المقذوفات التي تستخدمها جماعة الحوثي في عملياتها لن تستطع تصنيعها أو إعادة بناءها، لافتًا إلى أن هناك دعم مستمر من إيران لجماعة الحوثي.



وأوضح الفبيبان خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الأسلحة التي استخدمتها جماعة الحوثي تستهدف المناطق السكنية الكثيفة، وهذا يعتبر خرق للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن الحوثيين نفذوا تهديداتهم من خلال عملية مطار أبها بالسعودية.



وأشار المحلل العسكري، إلى أن هناك تعنت واضح من قبل الحوثيين، موضحًا أن عمليات الحوثيين الإرهابية تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.



وأوضح أنه لابد من إعادة تقييم العملية السياسية لمواجهة الإرهاب الحوثي المتكرر، مشيرًا إلى أنه لابد من تدخل مجلس الأمن واتخاذ إجراءات صارمة لردع ميليشيا الحوثي.



يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.



وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن القذيفة تسببت في إصابة ستة وعشرين مدنياً من المسافرين وإحداث أضرار مادية بصالة المطار، كما أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم باستخدام صاروخ كروز على حد زعمها.