المجلس العسكري السوداني: عبد الفتاح البرهان جاء استجابة لصوت الشارع والثورة

قال المتحدث الرسمي باسم الجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إنه عندما كان صوت الشباب عاليًا في المطالبة بتنحي الفريق عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، بعدما اعتبروه امتدادًا للنظام السابق، استجابت المؤسسة العسكرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هذا كان استجابة لصوت الشباب والثورة، معقبًا: «وفي المؤتمر الصحفي الأول للمجلس العسكري أعلن صراحة ما جاء في البيان الأول، وهو أنه إذا كانت لديكم حكومة جاهزة قدموها لنا وسنعلنها لكم من الغد».

وتابع: «الفريق عبد الفتاح البرهان جاء كذلك استجابة لرغبة الجماهير والشباب، فقد كان معهم في الميدان، وهما الذين طالبوا به، فجاء البرهان من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الشارع والثورة».

ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.