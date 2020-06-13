روسيا تنتج لقاحين ضد كورونا في سبتمبر المقبل

أعلنت نائب رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا أنه من المقرر إنتاج لقاحين روسيين ضد فيروس " كورونا" من تطوير مركز فيكتور ومعهد "جامالي" في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت جوليكوفا اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك": "هناك ثلاث مؤسسات رائدة في هذا المجال، بينها المؤسسة الفيدرالية، معهد "جامالي"، الذي يعمل بالتعاون مع المعهد الثامن والأربعين بوزارة الدفاع الروسية".

وأضافت:" ستجري التجارب السريرية في معهد جامالي والمعهد الثامن والأربعين لوزارة الدفاع بين شهري يونيو وأغسطس القادمين 2020، وبناءً على ذلك فإن الإنتاج الصناعي المفترض للقاح سيكون في سبتمبر المقبل".

وأشارت جوليكوفا إلى أن باحثي مركز "فيكتور" الحكومي للعلوم سيطلقون لقاحا في نفس الفترة تقريبا، حيث ستبدأ فترة إجراء التجارب السريرية في يونيو وسبتمبر، وبعد ذلك سيتم الإنتاج الصناعي.

وأوضحت أن معهد سانت بطرسبرج لأبحاث اللقاحات والأمصال التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية يشارك كذلك في تطوير لقاح، وسيجري التجارب السريرية في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق اللقاح في ديسمبر القادم.