الجيش الأوكراني: مقتل حوالي 32 ألفا و300 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين ، مقتل حوالي 32 ألفا و300 جندي وضابط روسي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، منهم حوالي 150 جنديا خلال اليوم الماضي.

وأفادت الهيئة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - بأن الجيش الأوكراني دمر أيضا، 1432 دبابة و3492 مركبة قتالية مصفحة و718 من الأنظمة المدفعية و226 من أنظمة راجمات الصواريخ و213 طائرة حربية و178 مروحية مقاتلة و585 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و125 صاروخا من نوع كروز و13 سفينة حربية و 2460 شاحنة بما في ذلك الناقلات و 54 من وحدات المعدات الخاصة".

وأوضح البيان أن روسيا تكبدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكبر الخسائر في منطقتي سيفيرودونتسك وباخموت.

على صعيد آخر، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 815 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكر المكتب - في بيان اليوم - أنه بحلول اليوم ، تضرر 815 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص، قتل 288 طفلا وأصيب 527 آخرون.. مشيرا إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية.

وأضاف أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (218 طفلا).. مشيرا إلى أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1971 مؤسسة تعليمية، 194 منها دمرت بالكامل.