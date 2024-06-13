ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم المشاركة في قمة مجموعة السبع بإيطاليا

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اعتذر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي عن عدم المشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس أن بن سلمان "بعث برقية شكر لدولة رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها سموه من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (جي 7)" المقررة غدا الجمعة.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي اعتذر عن عدم تمكنه من المشاركة "لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج".

وأكد بن سلمان في رسالته على "عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية الصديقة، وتمنى سموه النجاح لأعمال هذه القمة"،بحسب واس.