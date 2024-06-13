المرشح الرئاسي السابق حازم عمر: قبل 25 يناير كل الأحزاب عرضت عليّ الانضمام لها لكني رفضت

قال المرشح الرئاسي السابق حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه من عائلة سياسية قديمة لكنه كان يعمل بعيدًا عن الأضواء والمناصب.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الأربعاء: «وقت 25 يناير 2011 كنت أعمل في السياسة لكن في العلاقات الخارجية، وأوظفها لصالح بلدي لكن لم أكن رئيس حزب أو برلمانيا».

وتابع: «قبل 25 يناير أحزاب مصر كلها عرضت عليّ الانضمام لها ورفضت وقلت لا أنا حبيب الكل»، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه كان على تواصل مع جميع الرموز ورؤساء الوزارات والوزارات والسياسيين وكذلك مع المعارضة.

وأوضح أن ثورة 25 يناير كانت متوقعة، لكن كان يميل دائمًا إلى التسليم الهادئ للسلطة.

واستكمل: «السياسة هي فن الممكن، والحراك يمكن أن يؤدي إلى مكاسب.. كان من الممكن عمل دستور جديد وعلاج كل الأمور السلبية، وكان من الممكن أيضًا انتزاع مساحات الحرية عن طريق تلك الحركة لكن مع تسليم هادئ للسلطة».