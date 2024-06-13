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الاتحاد السكندري بطلا لدوري سوبر السلة على حساب الأهلي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 11:21 م

حقق نادي الاتحاد السكندري لقب دوري سوبر المحترفين لكرة السلة، في الموسم الحالي موسم 2023-2024، بعد الفوز على الأهلي في المباراة الرابعة من سلسلة مباريات النهائي بنتيجة 76-70، والذي أقيم بنظام «Best of 5».

وفاز الاتحاد السكندري في المباراة الرابعة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس على صالة ستاد القاهرة بنتيجة 76-70، ليحقق انتصاره الثالث في سلسلة مباريات النهائي مقابل انتصار وحيد للأهلي، ويحقق الفريق السكندري اللقب.

تقدم الأهلي في الفترة الأولى من المباراة بنتيجة 16-15، وتعادل الاتحاد في الفترة الثانية 38-38، ثم عاد الأهلي وتفوق بنقطة وحيدة في الفترة الثالثة والتي انتهت بنتيجة 57-56، قبل أن يحسم الاتحاد المباراة لصالحه ويتفوق في الربع الأخير بنتيجة 76-70.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز في المباراة الأولي بنتيجة 71-69، بينما حقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79، وفي المباراة الثالثة فاز الاتحاد بنتيجة 80-78.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد السكندري لقب بطولة دوري سوبر المحترفين بعد الفوز في 3 مباريات من سلسلة النهائي مقابل مباراة وحيدة للأهلي، ليحقق الفريق السكندري ثنائية الكأس و الدوري في الموسم الحالي، بعد التتويج بلقب الكأس على حساب الأهلي أيضًا في وقت سابق.


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