طرح المطرب عمرو دياب أحدث أغانيه والتي تحمل إسم "الطعامة"، عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أشهر من توقفه عن طرح الأغاني من خلال "يوتيوب" واستبداله بتطبيق أنغامي الموسيقي.

أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعتبر هذه الأغنية الأولى له بعد أزمة صفعه لأحد معجبيه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، والتي تعرض بسببها لكثير من الهجوم والانتقاد.

وكان حذف الفنان عمرو دياب، أحدث منشوراته على فيسبوك، بعدما تعرض لهجوم حاد من قبل المتابعين، حيث تضمن المنشور حملة ترويج لأحدث أغنياته الطعامه، وفيما يبدو أن أدمن الحساب الرسمي له قد غفل عن غلق خاصية التعليقات على منشوراته، والتي لجأ إليها عقب الواقعة الشهيرة عندما صفع أحد المعجبين على المسرح بعدما ألح الأخير بالتصوير مع الهضبة.

وكان الهضبة عمرو دياب قد تعرض لهجوم ضاري من قبل متابعي الحساب والذين طالبوا عمرو دياب بالاعتذار عما بدر منه تجاه الشاب، حيث ظلت الأزمة حديث السوشيال ميديا والشارع المصري والصحف والإعلام.

وطالب عدد كبير من الجمهور الهضبة بتقديم الاعتذار للشاب الذي قام بصفعه، وطالبوا الهضبة بأن يكون لديه ثبات انفعالي حتى لا يخسر من شعبيته، التي ظل يبني فيها سنوات وسنوات، حتى أصبح من كبار مطربي مصر والوطن العربي.



وكان الشاب الذي تعرض للضرب بالقلم من الهضبة عمرو دياب، قد رفع دعوى قضائية ضد الأخير، للمطالبة بحقه وحفاظا على كرامته، فيما رفض الهضبة الاعتذار للشاب.