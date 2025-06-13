تامر حسني: ابني خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة

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طمأن الفنان تامر حسني جمهوره على الحالة الصحية لنجله، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت دخوله العناية المركزة وإجراء عمليتين جراحيتين.

ونشر حسني رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال فيها: "لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني، الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله، ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم".

وأضاف: "ربنا يتمم الشفاء على خير، ودائمًا بقول على دعواتكم الكريمة، لكم مثلها وأضعاف أضعافها".

واختتم الفنان رسالته بقوله: "شكراً يا أغلى الناس، ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم.. قادر يا كريم".