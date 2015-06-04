محافظ الإسكندرية على خلفية زيارة إيطاليا : إنشاء رصيف بحري جديد باستثمارات 750 مليون دولار

عقد الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، اليوم السبت سلسلة من الاجتماعات علي هامش زيارته الي مدنية كتانايا الإيطالية بجزيرة صقلية ، وذلك بحضور السفير هشام بدر سفير مصر لدي روما وأوجينيو بنيديتي رئيس مؤسسة " بنيديتي" الثقافية.

حيث التقي قنصوة مع بيير لوييجي رئيس هيئة مينائي كتانايا وأوجوستو المطلتين علي الساحل الشرقي لجزيرة صقلية ، واستعرض خلال اللقاء آلية عمل الميناءين وقدراتهما الاستيعابية والخطط المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الزيارة التي تشهدها معدلات التجارة الدولية بالبحر المتوسط.

كما استعرض التجربة الإيطالية في دمج هيئات الموانيء والتي تعزيز من التكامل بين الموانيء المتجاورة ، لافتاً الي امكانات تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الموانئ والدروس المستفادة من تلك التجربة.

وتناول الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الأسكندرية مع رئيس الميناء فرص تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بما يحقق استفادة من عدد الركاب الذي يبلغ متوسطة السنوي ١٢٤ ألف سائح ، وحجم التجارة المنقولة بحراً عبر الميناءين الإيطاليين والبالغة ٣٤ طن مليون سنوياً .

كما عرض قنصوة خطط التطوير الجارية لميناء الاسكندرية والتي تشمل إنشاء رصيف بحري جديد باستثمارات تبلغ ٧٥٠ مليون دولار بما يعزز من القدرة الاستيعابية والتنافسية للميناء .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي تعيين نقاط اتصال دائمة بين الجانبين لاستكمال وإجراء الدراسات لبحث إمكانيات تنفيذ أطر التعاون المطروحة .

وفي السياق ذاته أجري الدكتور عبدالعزيز قنصوة مع كبار ممثلي الغرفة التجارية في كتانايا برئاسة بييترو آجين وذلك بمقر الغرفة ، حيث تم بحث سبل تيسيير ودفع معدلات التبادل التجاري بين المدينتين بما يرفع من الجدوي الاقتصادية لتدشين خطوط ملاحية مقترحة ، كما تم الاتفاق علي اعداد قائمة باحتياجات أسواق المدينتين لدراسة جوانب التكامل التجاري بينهما .

وعرض محافظ الاسكندرية الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة ومن أهمها قطاع البتروكيماويات والبنية التحتية ، مشيراً إلي إمكانية التعاون ببن الغرفة التجارية بالاسكندرية وجمعية رجال الأعمال مع الغرفة التجارية في كتانيا وتنظيم زيارات بين الجانبين .