وزيرة ألمانية محلية تمثل للشهادة في قضية السلفي «أبو ولاء»

من المقرر أن تمثل وزيرة العدل المحلية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، باربارا هافليتسا، للشهادة في قضية السلفي "أبو ولاء" وأربعة متهمين آخرين.

يذكر أن العراقي "أبو ولاء" مشتبه في أنه زعيم تنظيم الدولة (داعش) في ألمانيا، ويجري محاكمته مع أربعة متهمين أمام المحكمة الإقليمية في مدينة تسيله، شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة "براونشفايجر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، استنادا إلى بيانات وزارة العدل المحلية في مدينة هانوفر، أن هافليتسا ستمثل للشهادة أمام المحكمة في 20 أغسطس المقبل، حيث يتم سؤالها بشأن قضية كانت تتولاها كقاضية في المحكمة الإقليمية بمدينة دوسلدورف.

وكانت هافليتسا قضت في مايو عام 2017 بسجن طالب من مدينة دويسبورج لمدة ثلاثة أعوام في سجن الأحداث بتهمة دعم تنظيم داعش.

وبحسب بيانات المحكمة الإقليمية لدوسلدورف، تلقن طالب الثانوي المدان أفكاره المتطرفة من أحد المتهمين في القضية المنظورة أمام محكمة تسيله، ويدعى حسن س.

وتم القبض قبل أكثر من عامين على "أبو ولاء" وأربعة أتباع محتملين، واتهمتهم السلطات الألمانية بأنهم مقاتلين تابعين لداعش في منطقة الرور بولاية شمال الراين-فيستفاليا، غربي ألمانيا، ومنطقة هيلدسهايم في ولاية سكسونيا السفلى وسط ألمانيا.