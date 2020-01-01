رويترز: أرامكو السعودية تقلص إمدادات أغسطس من الخام الثقيل لمشترين آسيويين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.

قالت أربعة مصادر لرويترز يوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية قلصت كميات النفط المخصصة في أغسطس لأربعة مشترين آسيوين على الأقل.

وأوضحت المصادر أن التخفيضات مرتبطة في الأساس بالخام العربي الثقيل.



ولم يتسن لرويترز الوصول لأرامكو حتى الآن للتعقيب.



