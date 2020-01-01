 رويترز: أرامكو السعودية تقلص إمدادات أغسطس من الخام الثقيل لمشترين آسيويين - بوابة الشروق
الإثنين 13 يوليه 2020 5:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رويترز: أرامكو السعودية تقلص إمدادات أغسطس من الخام الثقيل لمشترين آسيويين

شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.
شعار أرامكو السعودية في الظهران يوم الثالث من نوفمبر 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.
سنغافورة (رويترز)
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 5:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 5:47 ص

قالت أربعة مصادر لرويترز يوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية قلصت كميات النفط المخصصة في أغسطس لأربعة مشترين آسيوين على الأقل.

وأوضحت المصادر أن التخفيضات مرتبطة في الأساس بالخام العربي الثقيل.

ولم يتسن لرويترز الوصول لأرامكو حتى الآن للتعقيب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك