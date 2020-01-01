رويترز: أرامكو السعودية تقلص إمدادات أغسطس من الخام الثقيل لمشترين آسيويين

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قالت أربعة مصادر لرويترز يوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية قلصت كميات النفط المخصصة في أغسطس لأربعة مشترين آسيوين على الأقل.
وأوضحت المصادر أن التخفيضات مرتبطة في الأساس بالخام العربي الثقيل.ولم يتسن لرويترز الوصول لأرامكو حتى الآن للتعقيب.