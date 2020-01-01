حماية المستهلك: المتجر الذي يرفض الاسترجاع أو الاستبدال خلال الفترة القانونية يعرض نفسه للعقوبة

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك نص على أن فترة استبدال أو استرجاع المنتج أصبحت 30 يومًا بدلًا من 14 يومًا حال وجود عيب في المنتج.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن فترة استبدال أو استرجاع المنتج المباع من خلال البيع الإلكتروني «On line» تبلغ 14 يومًا، وعلى المشتري تحمل مصاريف الشحن فقط، مشيرًا إلى أن المتجر الذي يرفض الاسترجاع أو الاستبدال يعرض نفسه للعقوبة.

وأوضح أنه يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال رقم الخط الساخن 19588، أو عبر الموقع الالكتروني للجهاز أو تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالجهاز، إضافة إلى إمكانية التواصل من خلال رقم واتسآب 01281661880.

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك وضع ضوابط للتقسيط ونسب الفائدة؛ للحد من ظاهرة الغارمات.

https://youtu.be/VaSh--6qdqI