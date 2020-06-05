الحكومة الجزائرية توقف استيراد الوقود والمواد المكررة حتى الربع الأول من 2021

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أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة ستوقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة حتى "الثلاثي الأول" من عام 2021.

وذكرت الرئاسة، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجه لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية، بتنصيب لجنة يرأسها السيد الوزير الأول، وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تهدف إلى تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، وجه رئيس الجمهورية ببعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة.

ووجه أيضا بـ"مباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها"، إلى جانب خفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء الشركة.

وبخصوص الصناعة الصيدلانية، وجه بوضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزير الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار.

وبخصوص قطاع المالية، وجه بتسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ومواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير، وإنشاء مصادر قروض جديدة، واستعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية.

ولفتت الرئاسة إلى أن "كل هذه الإجراءات ستمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار".