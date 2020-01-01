أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تخصيص تمويل بقيمة 88.8 مليون دولار (77.7 مليون يورو) للنيجر؛ بهدف مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز قدرات مواطنيها على تلافي التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأوضح مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في النيجر، في بيان له اليوم، أن هذا التمويل سيخصص لمشروع تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مقاومة انعدام الأمن الغذائي والتغذية (PRECIS)، الذي ستستفيد منه 210 آلاف أسرة ريفية فقيرة، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة آثار التغيرات المناخية.

وأضاف أن مبلغ التمويل الجديد يشمل 64 مليون دولار في صورة قروض والمبلغ المتبقي أي ما يزيد على 24 مليون دولار في صورة منح.

ومن المنتظر أن يسمح هذا المبلغ بالبدء في تنفيذ مشروع (PRECIS) في النيجر، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ194 مليون دولار، وتمول حكومة النيجر جزءًا منه، بينما تتحمل الجهات المانحة باقي مبلغ تمويل المشروع، وفقا لبيان الصندوق.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع سيعزز قدرات صغار المزارعين في مجال إنتاج وتخزين ومعالجة المنتجات الزراعية القابلة للتلف، وكذلك مجالات الغذاء والتغذية الجيدة واتباع الممارسات الصحية، كما سيشجع على تبني تقنيات الإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي من أجل مكافحة التصحر.

من جانبه، قال جاكوب توبورج مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في النيجر: "إن هذا المشروع الجديد سيعالج المشكلات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي والتغذية في النيجر، وسيوفر فرص عمل لشباب الريف الأمر الذي سيسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة".