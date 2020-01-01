الرى تجهز مقترحات للاستفادة القصوى من جسور الترع بعد انتهاء أعمال التبطين



شارك وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، فى الاجتماع العاشر والأخير بجولة التفاوض التى تعقد تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، وبمشاركة مراقبين من المكتب والمفوضية الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية.



ومن المقرر أن ترفع مصر، وكذلك السودان وإثيوبيا وفريق المراقبين، تقريرا نهائيا بما آلت إليه مفاوضات سد النهضة، اليوم الإثنين، إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.



كان فريق المراقبين والخبراء عقد اجتماعات ثنائية، أمس الأول، مع كل دولة على حدة، وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والرى، أوضح الوفد المصرى الصياغات البديلة التى عرضتها القاهرة فى اجتماع اللجنة الفنية، مضيفًا أن فريق المراقبين طرح بعض الملاحظات والاستفسارات، واضطلعت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.



وفى سياق آخر، وجه وزير الموارد المائية والر، الدكتور محمد عبدالعاطى، رؤساء الإدارات المركزية فى المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين الترع، واستكمال إعداد عقود الطرح والإسناد وتحديد الأطوال والمواقع المستهدفة بكل محافظة، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع.



وأكد الوزير ضرورة تقديم المقاولين المتقدمين لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع لسابقة أعمال مناسبة وتنفيذ عينة على الطبيعة حتى يتم تقييمة فنيا ووجه بتوسيع قاعدة المقاولين المشاركين فى المشروع وتحفيز المتميز منهم على سرعة التنفيذ.



وشدد على سرعة وضع الإدارات المركزية بكل محافظة مقترحات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جسور الترع لتنفيذها فور الانتهاء من أعمال التبطين؛ للحفاظ عليها من أى تعديات وكذلك التنسيق مع أجهزة المحافظات بتوفير صناديق القمامة ووضع منظومة لتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات.

وشدد عبدالعاطى على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكبارى الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.



وفيما يخص مشروع التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، تم التوجيه بسرعة الانتهاء من حصر لموقف التنفيذ خاصة فى المناطق التى يتم التكامل فيها بإنشاء أعمال التبطين والرى الحديث، وإرسال الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة إنذارا لأصحاب الأراضى المقررة الرى بنظم الرى الحديث وتروى بالمخالفة بأنه فى حالة عدم التحول لنظم الرى الحديث فى موعد أقصاه ۲۰۲۱/۷/۱ سيتم تطبيق غرامة تبديد المياه.