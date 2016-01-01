المسماري: العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش سرية جدا ولن نفصح عنها

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في ليبيا، مشيرًا إلى «امتلاك أرشيف كبير من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات».

وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش سرية جدا ولن نفصح عنها»، مستعرضًا مشاهد لجريمة ارتكبتها الميليشيات في أجدابيا.

وأشار إلى أن مدينة بنغازي تحولت أمنة ومستقرة تحت سيطرة الجيش الليبي، لافتًا إلى أن تركيا تستغل خطوط التهريب غير الشرعية لابتزاز أوروبا ماليًا وسياسيًا.