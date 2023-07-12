سلفاكير: أطالب بوقف فوري لإطلاق النار في السودان لتداعياته الخطيرة

توجه رئيس جنوب السودان سلفاكير، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنظيم قمة دول جوار السودان.

وأضاف ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس: «نجتمع هنا اليوم من أجل هدف مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، وأؤكد على أن هذه القمة تأتي في وقت حساس وحرج بالنسبة لنا جميعا، فالدول الجوار للسودان أمامها فرصة لتباحث الوضع في السودان».

وذكر أن إنهاء الوضع والأزمة السودانية تعمل عليها منظمة «إيجاد» وكذلك الاتحاد الإفريقي، مضيفًا: «هذه القمة ليس بشيء جديد لدول الجوار السوداني، لإنهاء الصراع داخل السودان وتأثراته التي تؤثر على دول الجوار».

وأكمل: «هذا الصراع اندلع في 15 إبريل 2023 بين العديد من الأطراف، وأنا شخصيا أطلب منهم وقف إطلاق النار الفوري، وأطالب بذلك لأنني أعرف بأن حال الحرب سيكون له تداعياته على الوضع الأمني في السودان، وكذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي على دول الجوار أيضا».

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالب والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويعقد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وفقًا لبيان صدر من رئاسة الجمهورية الأحد الماضي.