نتنياهو عن مجزرة مواصي خان يونس: استهدفنا محمد الضيف ونائبه ولسنا متأكدين من قتلهما

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات الجيش والشاباك شنت اليوم هجوما على غزة بهدف اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس.

وأضاف في كلمة له، مساء السبت، أنهم غير متأكدين حتى الآن بشكل كامل أنه تم اغتيال الثنائي، لكنه تعهد زاعما أن قواته ستصل إلى كل قيادي في حماس.

وأشار إلى أن محمد الضيف هو الرجل الثاني في سلسلة القيادة العسكرية لحركة حماس، وادعى أنه من خطّط لهجمات السابع من أكتوبر وغيرها من الكثير من الهجمات.

ولفت إلى أن جهاز الشاباك عرض عليه خطة الهجوم في منتصف الليل، فأراد معرفة ثلاثة أمور هي عدم وجود أسرى بالقرب من هناك وحجم الضرر الجانبي ونوعية الذخيرة المستعملة.

ونوه بأنه حصل على إجابات وصفها بالمرضية بالنسبة له فوافق عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لعدد شهداء مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس ارتفعت إلى 90 شهيدًا، نصفهم من فئة الأطفال والنساء.

وأضافت أن المجزرة أسفرت عن 300 إصابة بينهم عشرات الاطفال والسيدات، موضحة أن هناك إصابات حرجة وخطيرة.