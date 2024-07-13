الداخلية: ضبط 4 عصابات وضبط 119 سلاحا ناريا خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 119 قطعة سلاح ناري بحوزة 105 متهمين، شملت "7 بنادق آلية، 18 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، و88 فرد محلي، و143 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و199 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وتنفيذ 84 ألفا و454 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 292 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 246 كيلو مخدرات، و3889 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 22 متهما هاربا و17 متهما بالبلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في إعادة 4 درجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 63 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.