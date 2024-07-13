الخارجية الإسرائيلية: غرفة عمليات لتجهيز صيغة للرواية الإسرائيلية للدفاع عن الجيش

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس وجه بتفعيل غرفة عمليات بالوزارة بعد مجزرة المواصي وأمر بتجهيز صيغة للرواية الإسرائيلية لتقديمها للدول والمنظمات الدولية للدفاع عن جيش الاحتلال.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحقق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة بـ5 صواريخ على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان جيش الاحتلال قد صنف هذه المنطقة التي استهدفها بـ"الآمنة" آمرا النازحين بالتوجه إليها. وتقع منطقة المواصي الساحلية بين رفح وخان يونس، وكانت إسرائيل أعلنتها "منطقة إنسانية" وطلبت من النازحين التوجه إليها.

وقدرت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن هناك ما بين 60 ألفاً إلى 75 ألف شخص يتواجدون فيها في ظروف مزرية. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يحقق في تقارير من غزة عن استشهاد العشرات في غارات قرب خان يونس.