حماس عن مجزرة مخيم الشاطئ: لن تفُتّ في عضد أبناء شعبنا ومقاومته

علقت حركة حماس، على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بمخيم الشاطئ غربي بمدينة غزة.

وقالت حماس في بيان: «المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي بحق المصلين أثناء أدائهم لصلاة الظهر على أنقاض المسجد الأبيض المدمر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وراح ضحيتها 18 شهيدا وعشرات الجرحى من المصلين والنازحين في المكان جريمة جديده تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي ينفّذها العدو الصهيوني بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة، أمام سمع وبصر العالم، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية المتواطئة فيها».

وأضافت حماس: «نؤكّد أن هذا الإرهاب الصهيوني المتصاعد، والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتَكب بحق المدنيين الأبرياء؛ لن تفُتّ في عضد أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة، أو تثنيهم عن خيارهم الصمود على هذه الأرض حتى دحر الاحتلال وانتزاع حقوقنا السليبة».

وكانت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمصلى في مخيم الشاطئ في غزة قد ارتفعتت إلى 18 شهيدًا.

وسبق ذلك استهداف قوات الاحتلال بسلسلة غارات جوية منطقة المواصي، التي طالبت سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 أيام، بدعوى أنها ضمن المناطق الآمنة، ما أدى إلى استشهاد 71 فلسطينيا، وإصابة 289 آخرين بينهم حالات خطيرة.