حسن عبدالله يشارك في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية بأبو ظبي

شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد بمدينة أبو ظبي ، اليوم الأحد ، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2025.

وأكد عبدالله حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في جميع أعمال واجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك دعمًا لتكامل الجهود بين المصارف المركزية العربية وتعزيزًا للتنسيق المشترك فيما بينها، بالإضافة إلى السعي نحو بناء أطر مصرفية عربية راسخة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مختلف المجالات المصرفية ، ومن بينها اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، وفريق عمل الاستقرار المالي، ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وشبكة التمويل الأخضر في الدول العربية.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في إعداد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2025، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، تمهيدًا لاعتمادها خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية القادم في سبتمبر 2025، فضلًا عن مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2025، الذي يتم إلقاؤه أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم، وبما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية.