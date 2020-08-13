الدولار يواصل الانخفاض فى البنوك بنهاية تعاملات اليوم

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تراجعت أسعار العملات فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3 قروش ليصل إلى 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديثات البنك.

بينما ارتفع اليورو 18.80 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع، والإسترليني 20.81 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع، وبينمت انخفض الريال السعودي بنحو قرشا واحدا ليسجل 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما انخفض الدينار الكويتي ليسجل 51.89 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع.

وتراجعت أسعار العملة في البنك الأهلي المصري، انخفض سعر الدولار بنحو قرشين في البنك الأهلي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه، ليصل إلى 18.70 جنيه للشراء، ونحو 18.94 جنيه للبيع، كما تراجع الجنيه الاسترلينى ليسجل نحو 20.69 جنيه للشراء 20.95 جنيه للبيع.

فيما انخفض سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء، واستقر عند 4.26 جنيه للبيع، فيما انخفض الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل 49.46 جنيه للشراء، وعند 52.24 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين ليسجل 15.88 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع

كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه، ليصل إلى 18.70 جنيه للشراء، ونحو 18.92 جنيه للبيع، كما تراجع الجنيه الاسترلينى ليسجل نحو 20.69 جنيه للشراء 20.92 جنيه للبيع..

فيما انخفض سعر الريال السعودى بنحو قرشا واحد ليسجل 4.14 جنيه للشراء، واستقر عند 4.26 جنيه للبيع، فيما انخفض الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل 49.46 جنيه للشراء، وعند 52.24 جنيه للبيع.